Пивоваров о Луневе: «В его контракте есть опция продления — он к ней движется, большие шансы выполнить требования. Все зависит от его выступления»

Ранее сообщалось, что бело-голубые заинтересованы в продлении договора с голкипером, но переговоров о подписании нового соглашения не ведется.
— Собираетесь ли вы переговорить с Луневым по продлению контракта?
— У Лунева хороший контракт. В нем есть опция продления. Он к ней движется, у него большие шансы по окончании сезона выполнить требования.
Сейчас этот вопрос не имеет острой актуальности.
Все зависит от его выступления. Он вполне может на основании действующего контракта обеспечить себе следующий год, — сказал Павел Пивоваров.