«Барселона» проиграла после 6 побед подряд, с разгромным счетом — впервые с ноября

Команда Диего Симеоне нанесла каталонцам поражение со счетом 4:0 в полуфинале Кубка Испании. Предыдущие шесть игр «блауграна» выиграла.
Крупно «Барселона» не проигрывала с конца ноября, когда ее разгромил в Лиге чемпионов «Челси» (0:3).
«Атлетико» прервал победную серию «Барселоны».
