Флик после 0:4 от «Атлетико»: «Барса» способна сделать камбэк. Мы можем выиграть каждый тайм со счетом 2:0"

Ответная игра пройдет 3 марта.
«Мы способны сделать камбэк. Мы будем бороться, и поэтому нам нужны наши болельщики на “Камп Ноу”.
В первом тайме мы играли плохо как команда. Мы не прессинговали так, как хотели. И мне хотелось бы увидеть ту же самоотдачу, которую показал «Атлетико». Во втором тайме мы сыграли лучше.
Я горжусь командой. Конечно, я недоволен первыми 45 минутами, но горжусь тем, как мы играем в этом сезоне.
У нас есть шанс переломить ситуацию. Мы можем выиграть каждый тайм со счетом 2:0", — заявил Ханси Флик.
«Барса», ты чего? 0:4 от «Атлетико» за тайм ?