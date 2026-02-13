Ричмонд
Флик после 0:4 от «Атлетико»: «Барса» способна сделать камбэк. Мы можем выиграть каждый тайм со счетом 2:0"

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик выразил надежду отыграться после поражения от «Атлетико» (0:4) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

Источник: Спортс"

Ответная игра пройдет 3 марта.

«Мы способны сделать камбэк. Мы будем бороться, и поэтому нам нужны наши болельщики на “Камп Ноу”.

В первом тайме мы играли плохо как команда. Мы не прессинговали так, как хотели. И мне хотелось бы увидеть ту же самоотдачу, которую показал «Атлетико». Во втором тайме мы сыграли лучше.

Я горжусь командой. Конечно, я недоволен первыми 45 минутами, но горжусь тем, как мы играем в этом сезоне.

У нас есть шанс переломить ситуацию. Мы можем выиграть каждый тайм со счетом 2:0", — заявил Ханси Флик.

«Барса», ты чего? 0:4 от «Атлетико» за тайм ?