Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
6.77
X
5.57
П2
1.41
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.40
П2
5.20
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.11
П2
1.60
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.26
П2
2.65
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.00
П2
6.24
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Эндж Постекоглу: «Когда “Арсеналу” нужны игроки, они тратят 100 млн на Райса. Не вижу такого от “Тоттенхэма”. Клуб заявляет: “Мы — одни из грандов”. Я так не думаю&raq

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу поделился мнением о намерениях клуба.

Источник: Спортс"

«В конце моего первого сезона, когда мы финишировали пятыми, я подумал: “Как можно подняться с пятого места до уровня борьбы за чемпионство?”. Нам нужно было подписать игроков, адаптированных и готовых к АПЛ.

Но пятое место не обеспечило нам место в Лиге чемпионов, и у нас не было денег. Поэтому мы в итоге подписали Дома Соланке — он мне очень нравился, я был от него в восторге — а затем трех молодых игроков (речь про Лукаса Бергвалля, Арчи Грэя и Вильзона Одобера — Спортс«“).

В то время я присматривался к Педру Нету, Мбемо и Семеньо, Марку Гехи, потому что я сказал, что если мы собираемся подняться с пятого места до этого уровня, то именно так поступили бы другие крупные клубы в тот момент.

Эти три игрока — выдающиеся молодые футболисты. Блестящие молодые игроки. Они станут отличными игроками для «Тоттенхэма», но они не поднимут вас с пятого на четвертое или третье место, однако из клуба следует: «Мы — клуб, который может везде конкурировать».

Дело не столько в том, что вам говорят, сколько в том, что об этом говорят публично. Мне все еще казалось, что «Тоттенхэм» как клуб заявляет: «Мы — один из грандов», а на самом деле, учитывая мой опыт, я так не думаю.

Когда «Арсеналу» нужны игроки, они тратят 100 миллионов фунтов на Деклана Райса. Не вижу, чтобы «Тоттенхэм» делал то же самое" — сказал Эндж Постекоглу в подкасте The Overlap.

