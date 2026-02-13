Эндж Постекоглу: «Когда “Арсеналу” нужны игроки, они тратят 100 млн на Райса. Не вижу такого от “Тоттенхэма”. Клуб заявляет: “Мы — одни из грандов”. Я так не думаю&raq

«В конце моего первого сезона, когда мы финишировали пятыми, я подумал: “Как можно подняться с пятого места до уровня борьбы за чемпионство?”. Нам нужно было подписать игроков, адаптированных и готовых к АПЛ.
Но пятое место не обеспечило нам место в Лиге чемпионов, и у нас не было денег. Поэтому мы в итоге подписали Дома Соланке — он мне очень нравился, я был от него в восторге — а затем трех молодых игроков (речь про Лукаса Бергвалля, Арчи Грэя и Вильзона Одобера — Спортс«“).
В то время я присматривался к Педру Нету, Мбемо и Семеньо, Марку Гехи, потому что я сказал, что если мы собираемся подняться с пятого места до этого уровня, то именно так поступили бы другие крупные клубы в тот момент.
Эти три игрока — выдающиеся молодые футболисты. Блестящие молодые игроки. Они станут отличными игроками для «Тоттенхэма», но они не поднимут вас с пятого на четвертое или третье место, однако из клуба следует: «Мы — клуб, который может везде конкурировать».
Дело не столько в том, что вам говорят, сколько в том, что об этом говорят публично. Мне все еще казалось, что «Тоттенхэм» как клуб заявляет: «Мы — один из грандов», а на самом деле, учитывая мой опыт, я так не думаю.
Когда «Арсеналу» нужны игроки, они тратят 100 миллионов фунтов на Деклана Райса. Не вижу, чтобы «Тоттенхэм» делал то же самое" — сказал Эндж Постекоглу в подкасте The Overlap.