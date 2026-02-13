Глава «Динамо» Ивлев о Гусеве: «Борьба за победу в Кубке, качество игры, результаты в РПЛ, состояние игроков — это вместе будет принято во внимание и повлияет на решение в конце сезона&r

— Почему контракт с Роланом Гусевым заключен только до конца нынешнего сезона?
— Спортивный блок предоставил рекомендации, которые рассматривались на уровне совета директоров. Прошло обсуждение, мы заслушали идеи, которые нам предложили кандидаты в главные тренеры.
В итоге мы приняли решение доверить команду Ролану Гусеву — пока что на этот период, во время которого ему, на наш взгляд, по силам решить поставленные задачи.
— Выигрыш Кубка России ближайшей весной — обязательное условие продолжения работы Гусева и его штаба?
— Это совокупность факторов.
Борьба за победу в Кубке, качество игры, результаты в РПЛ, состояние игроков — все это вместе будет принято во внимание и повлияет на решение по главному тренеру в конце сезона, — сказал Александр Ивлев.