Глава «Динамо» Ивлев о Гусеве: «Борьба за победу в Кубке, качество игры, результаты в РПЛ, состояние игроков — это вместе будет принято во внимание и повлияет на решение в конце сезона&r

Глава «Динамо» Ивлев о Гусеве: «Борьба за победу в Кубке, качество игры, результаты в РПЛ, состояние игроков — это вместе будет принято во внимание и повлияет на решение в конце сезона

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев объяснил решение назначить Ролана Гусева главным тренером команды до конца этого сезона РПЛ.

Источник: Спортс"

— Почему контракт с Роланом Гусевым заключен только до конца нынешнего сезона?

— Спортивный блок предоставил рекомендации, которые рассматривались на уровне совета директоров. Прошло обсуждение, мы заслушали идеи, которые нам предложили кандидаты в главные тренеры.

В итоге мы приняли решение доверить команду Ролану Гусеву — пока что на этот период, во время которого ему, на наш взгляд, по силам решить поставленные задачи.

— Выигрыш Кубка России ближайшей весной — обязательное условие продолжения работы Гусева и его штаба?

— Это совокупность факторов.

Борьба за победу в Кубке, качество игры, результаты в РПЛ, состояние игроков — все это вместе будет принято во внимание и повлияет на решение по главному тренеру в конце сезона, — сказал Александр Ивлев.