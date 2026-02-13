Питер Крауч: «У “Арсенала” есть реальная возможность победить в АПЛ. Если не удастся — возникнут вопросы. В лиге нет топ-соперников. “Сити” не тот, “Ливерпуль”, “МЮ”

Лондонцы на данный момент возглавляют таблицу турнира, опережая «Манчестер Сити» на четыре очка.
"Критика заключается в том, что у Микеля Артеты лучший состав в лиге, хорошая группа игроков, он работает на своем посту долгое время, но ему не везло с некоторыми топовыми командами в предыдущих сезонах.
Не думаю, что сейчас в лиге есть такие по-настоящему топовые соперники. «Манчестер Сити» — это не тот «Сити», что был раньше. «Ливерпуль» — нет. «Манчестер Юнайтед» — это не то, что было раньше. «Челси» — то же самое.
На верхних позициях таблицы ощущается нехватка качества. Планка была поднята очень высоко в последние несколько лет, и я думаю, что сейчас у «Арсенала» есть реальная возможность [победить в лиге].
Если им не удастся довести дело до конца, возникнет еще больше вопросов", — сказал Питер Крауч.