Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
6.77
X
5.57
П2
1.41
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.40
П2
5.20
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.11
П2
1.60
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.26
П2
2.65
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.00
П2
6.24
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Питер Крауч: «У “Арсенала” есть реальная возможность победить в АПЛ. Если не удастся — возникнут вопросы. В лиге нет топ-соперников. “Сити” не тот, “Ливерпуль”, “МЮ”

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч порассуждал на тему шансов «Арсенала» стать чемпионами АПЛ в этом сезоне.

Источник: Спортс"

Лондонцы на данный момент возглавляют таблицу турнира, опережая «Манчестер Сити» на четыре очка.

"Критика заключается в том, что у Микеля Артеты лучший состав в лиге, хорошая группа игроков, он работает на своем посту долгое время, но ему не везло с некоторыми топовыми командами в предыдущих сезонах.

Не думаю, что сейчас в лиге есть такие по-настоящему топовые соперники. «Манчестер Сити» — это не тот «Сити», что был раньше. «Ливерпуль» — нет. «Манчестер Юнайтед» — это не то, что было раньше. «Челси» — то же самое.

На верхних позициях таблицы ощущается нехватка качества. Планка была поднята очень высоко в последние несколько лет, и я думаю, что сейчас у «Арсенала» есть реальная возможность [победить в лиге].

Если им не удастся довести дело до конца, возникнет еще больше вопросов", — сказал Питер Крауч.