Питер Крауч: «У “Арсенала” есть реальная возможность победить в АПЛ. Если не удастся — возникнут вопросы. В лиге нет топ-соперников. “Сити” не тот, “Ливерпуль”, “МЮ”

Не думаю, что сейчас в лиге есть такие по-настоящему топовые соперники. «Манчестер Сити» — это не тот «Сити», что был раньше. «Ливерпуль» — нет. «Манчестер Юнайтед» — это не то, что было раньше. «Челси» — то же самое.