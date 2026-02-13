Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
6.77
X
5.57
П2
1.41
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.40
П2
5.20
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.11
П2
1.60
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.26
П2
2.65
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.00
П2
6.24
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

«Боруссия» Дортмунд — «Майнц». Онлайн-трансляция начнется в 22:30

Дортмундская «Боруссия» сыграет против «Майнца» в матче 22-го тура Бундеслиги.

Источник: Спортс"

Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 22:30 по московскому времени. Okko покажет матч в прямом эфире.

Таблица Чемпионата Германии.

Статистика Чемпионата Германии.