Воробьев об интересе из Европы: «Позвонил знакомый по поводу “Удинезе”. Ответил, чтобы решал с клубом: “Я в отпуске, меня не тревожьте”. Прощупывали почву, никакой конкретики»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев ответил на вопрос касательно интереса других клубов.

Источник: Спортс"

— Каждую новость об интересе к тебе со стороны других клубов болельщики воспринимают тревожно…

— Слухи были, есть и будут. Это всего лишь разговоры — даже не обращаю на них внимания. Сейчас самое главное — пройти сборы без травм, набрать физические кондиции, войти во вторую часть сезона.

У меня есть представитель, который ведет мои дела. Эту часть я ему полностью отдал, а сам сфокусировался только на футболе. Не хочу, чтобы со мной кто-то связывался и отвлекал от работы.

Естественно, я хочу остаться в «Локомотиве», играть дальше, доказывать. Я полюбил коллектив, мне здесь все нравится. И моей семье комфортно. Хочется оставаться в «Локомотиве» как можно дольше.

— Но ты же наверняка слышал об интересе со стороны «Зенита» и «Краснодара»?

— Читал в интернете — напрямую ко мне никто не обращался. Когда натыкаюсь на инсайды, меня интересует только одно: откуда и зачем это появляется? Если бы мне кто-то позвонил, я бы как-то мог это оценить.

Но тут… Я игрок «Локомотива» — все, больше ничего не знаю. А в «Локомотиве» уже сказали, что намерены сохранить текущий состав.

— Говорят, ты даже отказывался от европейских команд.

— Был такой слух, да. Мне позвонил давний знакомый по поводу интереса «Удинезе». Ответил ему, чтобы он все решал с клубом: «Я в отпуске, меня не тревожьте».

— Но ведь «Удинезе» приходит не каждый день.

— Да они опровергли практически сразу. Читал слова их представителей, что они мной не интересуются.

К тому же мне-то звонили не из клуба, а, скажем так, из окружения «Удинезе». Прощупывали почву.

Никакой конкретики не было, так что я ничего и не мог рассматривать. Вестись на каждый слух — не моя тема, — сказал Дмитрий Воробьев.