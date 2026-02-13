Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
6.47
X
5.48
П2
1.43
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.30
П2
5.30
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.80
X
4.02
П2
1.60
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.21
П2
2.63
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.14
П2
6.45
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Черчесов о Дзюбе: «Очень глубокий парень, хотя его воспринимают как шутника и балагура. Тренеру нужно понять его, принять, нацелить — тогда получишь настоящего Артема»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что форварда «Акрона» Артема Дзюбу часто воспринимают неправильно.

Источник: Спортс"

— Не хватало вам в последних командах такого харизматика, как Дзюба?

— В каждой команде есть свои лидеры, но Дзюба — это отдельная тема. У нас долгая история с ним — уже в 18 лет Артем играл у меня в «Спартаке». Его воспринимают как шутника, балагура, а на самом деле Дзюба — очень глубокий парень.

Тренеру нужно понять его, принять, нацелить… И отойти в сторону. И вот тогда ты получишь настоящего Дзюбу. Дальше он уже сам идет туда, куда надо, без лишних разговоров. Если у кого-то это получается — он имеет игрока. Мне тоже потребовалось время, чтобы дойти до этого. Человек год у нас не был, но моей задачей было не списать его, а найти ответы на вопросы, о которых говорю. И я получил их у более умных людей, чем сам, — заявил Черчесов.