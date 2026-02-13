Черчесов о Дзюбе: «Очень глубокий парень, хотя его воспринимают как шутника и балагура. Тренеру нужно понять его, принять, нацелить — тогда получишь настоящего Артема»

Тренеру нужно понять его, принять, нацелить… И отойти в сторону. И вот тогда ты получишь настоящего Дзюбу. Дальше он уже сам идет туда, куда надо, без лишних разговоров. Если у кого-то это получается — он имеет игрока. Мне тоже потребовалось время, чтобы дойти до этого. Человек год у нас не был, но моей задачей было не списать его, а найти ответы на вопросы, о которых говорю. И я получил их у более умных людей, чем сам, — заявил Черчесов.