Головин получил две желтые карточки за 10 секунд. Хавбек «Монако» активно жаловался судье на игру футболиста «Нанта» рукой и демонстративно поаплодировал после предупреждения

Александр Головин был удален во втором тайме игры «Монако» с «Нантом».

Источник: Спортс"

На 64-й минуте Мохамед Каба во время столкнулся недалеко от центрального круга с Ансу Фати, и мяч отскочил к россиянину. Полузащитник монегасков попытался быстро отдать пас вперед, но попал в грудь Чидози Авазьему, а от нее мяч, по всей видимости, отскочил нигерийцу в руку и остался у «Нанта».

Головин начал бурно протестовать и жаловаться судье Эрику Ваттеллье. Тот остановил игру, чтобы медицинский персонал оказал помощь Каба, и, устав от претензий Александра, вынес тому предупреждение. Головин отреагировал на это демонстративными аплодисментами и сразу получил вторую желтую карточку.

Таким образом, с «Лансом», одним из лидеров Лиги 1, россиянин 21 февраля не сыграет.

Головин отдал два голевых паса в 1-м тайме игры с «Нантом». У хавбека «Монако» 3 ассиста в 3 последних матчах чемпионата.