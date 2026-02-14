Мостовой предложил поставить ему и Аспасу совместный памятник: «Хорошая идея. И сейчас же модно называть трибуны чьими-то именами. Вариантов много, 100% что-то будет»

— Затихла тема. Сейчас там реконструируют последнюю трибуну, достроят ее — потом, может быть, опять поднимут тему. Вернутся с предложением — рассмотрим, не вернутся — ничего страшного.
— Вы сами этого ждете?
— Не особо, потому что ко всему в жизни стараюсь относиться спокойно. Тем более я всегда говорил, что, например, Яго Аспас по величию больше значит для клуба. Он сам испанец, воспитанник, провел там гораздо больше времени.
Хорошая идея: сделать памятник Аспасу и мне вместе! Сейчас же модно называть трибуны чьими-то именами. Вариантов много. 100 процентов что-то будет.
— Вас туда не приглашали?
— В том году было 100-летие клуба. Звали, ждали. Но я не смог поехать. Надеюсь, что когда-нибудь вернусь. Все равно когда-то жизнь наладится, — сказал бывший хавбек «Сельты».
Шалимов про памятник Мостовому: «Дурачка этого, “Царя” нашего, чуть не разорвали, когда “Сельта” вылетела. А он ходит и рассказывает».