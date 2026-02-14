Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Лилль
1
:
Брест
1
Все коэффициенты
П1
6.60
X
3.10
П2
9.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
1
:
Алавес
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
1.45
П2
7.68
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.40
П2
4.10
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.50
П2
8.00
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.64
П2
1.96
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
4
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Унион Б
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Сельта
2
П1
X
П2

Мостовой предложил поставить ему и Аспасу совместный памятник: «Хорошая идея. И сейчас же модно называть трибуны чьими-то именами. Вариантов много, 100% что-то будет»

Александр Мостовой хотел бы, чтобы ему все же поставили памятник в Виго.

— Затихла тема. Сейчас там реконструируют последнюю трибуну, достроят ее — потом, может быть, опять поднимут тему. Вернутся с предложением — рассмотрим, не вернутся — ничего страшного.

— Вы сами этого ждете?

— Не особо, потому что ко всему в жизни стараюсь относиться спокойно. Тем более я всегда говорил, что, например, Яго Аспас по величию больше значит для клуба. Он сам испанец, воспитанник, провел там гораздо больше времени.

Хорошая идея: сделать памятник Аспасу и мне вместе! Сейчас же модно называть трибуны чьими-то именами. Вариантов много. 100 процентов что-то будет.

— Вас туда не приглашали?

— В том году было 100-летие клуба. Звали, ждали. Но я не смог поехать. Надеюсь, что когда-нибудь вернусь. Все равно когда-то жизнь наладится, — сказал бывший хавбек «Сельты».

Шалимов про памятник Мостовому: «Дурачка этого, “Царя” нашего, чуть не разорвали, когда “Сельта” вылетела. А он ходит и рассказывает».