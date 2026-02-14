Джорджо Кьеллини: «У “Интера” много лет сильнейший состав в Серии А. Хорошая игра против лучшей команды Серии А станет подтверждением формы “Ювентуса”

Этот матч будет сложным, но увлекательным. Надеюсь не только на хороший результат, но и на то, что мы продолжим играть так, как в последние месяцы. Надо меньше ошибаться, потому что мы дорого за это платим в последнее время, но хорошее выступление в матче против лучшей команды Серии А станет подтверждением нашей формы", — сказал Кьеллини в интервью Sky Sport Italia.