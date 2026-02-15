Дети отказались от экс-вратаря сборной России Нигматуллина: «Сын попросил вычеркнуть его из моей жизни»

Ранее Нигматуллин пережил скандальный развод со своей бывшей женой Еленой, которая родила ему двух сыновей — Руслана и Марселя.
— Общаешься ли ты со своими детьми? Говорят, они встали на сторону мамы и поддерживают ее.
— Старший сын попросил больше никогда в жизни не упоминать его в своих суждениях, в своих интервью и своих постах. И вообще вычеркнуть его из моей жизни. Вычеркнуть, конечно, я не могу. Но говорить, если ему так комфортно… Мне нечего сказать.
— А младший?
— С младшим не было контактов уже три года. Мой ровесник Дэвид Бекхэм пережил тоже недавно семейный конфликт. И я в этой ситуации понял, что я не один, когда дети, которым ты даешь всяческую любовь, так поступают. Он очень разумно прокомментировал: «Детям свойственны ошибки, и они учатся на ошибках». Поэтому я склонен считать, что они [дети] свою ошибку когда-нибудь поймут, а я пока подожду, — рассказал Нигматуллин в интервью «Алена, Блин».