Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Удинезе
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.90
П2
3.15
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Ланс
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
4
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Унион Б
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Сельта
2
П1
X
П2

Дети отказались от экс-вратаря сборной России Нигматуллина: «Сын попросил вычеркнуть его из моей жизни»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что от него отказались собственные дети.

Источник: Sport24

Ранее Нигматуллин пережил скандальный развод со своей бывшей женой Еленой, которая родила ему двух сыновей — Руслана и Марселя.

— Общаешься ли ты со своими детьми? Говорят, они встали на сторону мамы и поддерживают ее.

— Старший сын попросил больше никогда в жизни не упоминать его в своих суждениях, в своих интервью и своих постах. И вообще вычеркнуть его из моей жизни. Вычеркнуть, конечно, я не могу. Но говорить, если ему так комфортно… Мне нечего сказать.

— А младший?

— С младшим не было контактов уже три года. Мой ровесник Дэвид Бекхэм пережил тоже недавно семейный конфликт. И я в этой ситуации понял, что я не один, когда дети, которым ты даешь всяческую любовь, так поступают. Он очень разумно прокомментировал: «Детям свойственны ошибки, и они учатся на ошибках». Поэтому я склонен считать, что они [дети] свою ошибку когда-нибудь поймут, а я пока подожду, — рассказал Нигматуллин в интервью «Алена, Блин».