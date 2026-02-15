Ричмонд
Спаллетти высказывал недовольство судье в перерыве матча с «Интером», тренер «Юве» оттащил разгневанного гендиректора Комолли в тоннель. Кьеллини кричал: «Такого не может быть»

«Ювентус» уступил «Интеру» в 25-м туре Серии А (2:3).

Источник: Спортс"

В первом тайме туринцы остались в меньшинстве после удаления Пьера Калулу из-за перебора карточке. Вторую желтую защитник получил после симуляции Аллесандро Бастони.

В перерыве завязался эмоциональный разговор между представителями «Ювентуса» и судейской бригадой. На леснице, ведущей в подтрибунные помещения стадиона «Сан-Сиро», главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти яростно высказывал недовольство главному арбитру Федерико Ла Пенне.

В это момент, из-за спины итальянца появился разгневанный гендиректор клуба Дамьен Комолли. Спаллетти пришлось отталкивать главу клуба подальше от судьи.

Директор по футбольной стратегии «Ювентуса» Джорджо Кьеллини также кричал арбтиру, размахивая руками: «Так нельзя делать. Такого не может быть, не может быть, не может быть, не может быть, такого в мире не бывает». Экс-защитника «Юве» также увели в тоннель.

Ла Пенна никак не реагировал на обвинения и жестом призывал всех отправиться в раздевалки.