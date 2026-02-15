Спаллетти высказывал недовольство судье в перерыве матча с «Интером», тренер «Юве» оттащил разгневанного гендиректора Комолли в тоннель. Кьеллини кричал: «Такого не может быть»

Директор по футбольной стратегии «Ювентуса» Джорджо Кьеллини также кричал арбтиру, размахивая руками: «Так нельзя делать. Такого не может быть, не может быть, не может быть, не может быть, такого в мире не бывает». Экс-защитника «Юве» также увели в тоннель.