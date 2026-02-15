У Куртуа худший показатель отраженных пенальти (5 из 30) среди вратарей «Реала» в Ла Лиге

У бельгийца худший показатель отраженных пенальти среди голкиперов «Мадрида» в Примере с не менее чем 10 ударами.
За карьеру в турнире из 30 попыток Куртуа отразил 4, пропустив 25 голов с точки (один удар пришелся мимо).
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустил гол с 11-метрового в матче Ла Лиги с «Сосьедадом» (4:1).
