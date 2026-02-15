Терехин о гонке в РПЛ: «Концовка будет отличная. На золото претендуют пять клубов, даже “Спартак” со счетов не сбрасываю»

В целом сложно сказать, кто может стать чемпионом. Знаю только, что «Динамо» точно в этом году чемпионом не будет. Повторюсь, на золото претендуют пять клубов. Я даже «Спартак» со счетов не сбрасываю, хотя они подотстали. Само собой, «Краснодар», «Зенит», «Локомотив», ЦСКА — претенденты.