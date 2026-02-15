Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Удинезе
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.50
X
2.95
П2
3.15
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.16
П2
2.22
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
3.21
X
2.99
П2
2.57
Футбол. Италия
17:00
Парма
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.00
П2
3.55
Футбол. Франция
17:00
Гавр
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.21
П2
2.46
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.83
П2
4.00
Футбол. Испания
18:15
Райо Вальекано
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.42
X
3.73
П2
1.85
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.31
П2
4.70
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Осер
П1
X
П2
Футбол. Германия
19:30
РБ Лейпциг
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.11
П2
6.22
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Ланс
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Вильярреал
1
П1
X
П2

Гришин о Рейсе в ЦСКА: «Нашли замену Дивееву. Хорошая скорость, чтение игры, начало атаки, ведущая левая нога»

Александр Гришин оценил переход защитника Матеуса Рейса в ЦСКА.

«Человек в “Спортинге” играл в Лиге чемпионов, это ему в плюс, значит, есть хороший уровень. Единственное, в последних играх он потерял место в составе. У него хорошая скорость, но ростовые качества не такие сильные. На стандартах ЦСКА, конечно, потеряет из‑за продажи Дивеева. Игорь очень много забивал на стандартах вместе с Рошей.

ЦСКА приобрел хорошего игрока. Чтение игры хорошее, начало атаки хорошее, ведущая левая нога. Это плюс для ЦСКА. Напрашивается пара центральных защитников Лукин ‑ Рейс. Трансфер нужный, они нашли игрока, который заменит Дивеева. Игрок высокого уровня, сомнениям это не подлежит", — сказал бывший футболист ЦСКА.