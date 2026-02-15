Ричмонд
Тарханов назвал трансфер Дурана лучшим в РПЛ зимой: «Турецкий чемпионат довольно сильный, и он там много забивал. Жду от него хорошей игры»

Александр Тарханов назвал трансфер Джона Дурана в «Зенит» лучшим в РПЛ зимой.

В первой половине сезона форвард «Аль-Насра» выступал на правах аренды в «Фенербахче».

— Как оцениваете усиление лидеров РПЛ? Кто лучше всех это сделал?

— Два клуба — ЦСКА и «Зенит». Дуран в Турции довольно много забил. Теперь он в команде Семака. А армейцы взяли Лусиано. Это тоже интересный футболист.

— «Зенит» взял трех игроков — Дивеева, Джон Джона и Дурана. Два атакующих игрока способны решить проблемы питерцев в атаке, или они неизбежны?

— В атаке должна участвовать вся команда. Полузащитники должны ее организовывать, а решать — нападающие. Им нужно, чтобы партнеры доставили мяч, и форварды смогли открыться. Пока в атаке не все получается, но судить по товарищеским матчам не стоит. Когда начнется чемпионат, станет ясно, как питерцы играют.

— Какой трансфер считаете самым сильным в это межсезонье?

— Дурана. Турецкий чемпионат довольно сильный, и он там много забивал. Жду от него хорошей игры. Главное, чтобы не подвел свою команду, — сказал заслуженный тренер России.