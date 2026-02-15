Тарханов назвал трансфер Дурана лучшим в РПЛ зимой: «Турецкий чемпионат довольно сильный, и он там много забивал. Жду от него хорошей игры»

В первой половине сезона форвард «Аль-Насра» выступал на правах аренды в «Фенербахче».
— Как оцениваете усиление лидеров РПЛ? Кто лучше всех это сделал?
— Два клуба — ЦСКА и «Зенит». Дуран в Турции довольно много забил. Теперь он в команде Семака. А армейцы взяли Лусиано. Это тоже интересный футболист.
— «Зенит» взял трех игроков — Дивеева, Джон Джона и Дурана. Два атакующих игрока способны решить проблемы питерцев в атаке, или они неизбежны?
— В атаке должна участвовать вся команда. Полузащитники должны ее организовывать, а решать — нападающие. Им нужно, чтобы партнеры доставили мяч, и форварды смогли открыться. Пока в атаке не все получается, но судить по товарищеским матчам не стоит. Когда начнется чемпионат, станет ясно, как питерцы играют.
— Какой трансфер считаете самым сильным в это межсезонье?
— Дурана. Турецкий чемпионат довольно сильный, и он там много забивал. Жду от него хорошей игры. Главное, чтобы не подвел свою команду, — сказал заслуженный тренер России.