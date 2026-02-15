Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Удинезе
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.95
П2
3.12
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.16
П2
2.22
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
3.25
X
2.99
П2
2.57
Футбол. Италия
17:00
Парма
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.00
П2
3.60
Футбол. Франция
17:00
Гавр
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.21
П2
2.46
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.83
П2
4.20
Футбол. Испания
18:15
Райо Вальекано
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.73
П2
1.85
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.31
П2
4.50
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Осер
П1
X
П2
Футбол. Германия
19:30
РБ Лейпциг
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.11
П2
6.22
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.18
П2
2.55
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.85
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Ланс
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Алавес
1
П1
X
П2

Арбелоа о Тренте: «Реалу» повезло иметь такого защитника. Отлично понимает футбол, может играть в центре"

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа высоко отозвался о защитнике «Мадрида» Тренте Александер-Арнолде.

— Не как тренер, а как [бывший] правый защитник, как бы вы охарактеризовали Трента?

— Не скажу, что он меня удивил, но он кажется очень умным парнем, который отлично понимает игру и быстро схватывает то, чего мы от него хотим. Он не типичный крайний защитник, который всегда играет на фланге, он также может играть в центре. Нам повезло иметь такого игрока.

Когда Гонсало в штрафной, он может искать возможности для навесов. Он отличный игрок, это не новость. Я рад, что он продолжает получать игровое время, находит свой ритм и возвращается к своей лучшей форме, — сказал Арбелоа.