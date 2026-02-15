Арбелоа о Тренте: «Реалу» повезло иметь такого защитника. Отлично понимает футбол, может играть в центре"

— Не как тренер, а как [бывший] правый защитник, как бы вы охарактеризовали Трента?
— Не скажу, что он меня удивил, но он кажется очень умным парнем, который отлично понимает игру и быстро схватывает то, чего мы от него хотим. Он не типичный крайний защитник, который всегда играет на фланге, он также может играть в центре. Нам повезло иметь такого игрока.
Когда Гонсало в штрафной, он может искать возможности для навесов. Он отличный игрок, это не новость. Я рад, что он продолжает получать игровое время, находит свой ритм и возвращается к своей лучшей форме, — сказал Арбелоа.