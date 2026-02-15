Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Удинезе
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.00
П2
3.12
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.73
X
3.16
П2
2.22
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.99
П2
2.57
Футбол. Италия
17:00
Парма
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.00
П2
3.65
Футбол. Франция
17:00
Гавр
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.21
П2
2.46
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.83
П2
4.20
Футбол. Испания
18:15
Райо Вальекано
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.42
X
3.73
П2
1.85
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.31
П2
4.40
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Осер
П1
X
П2
Футбол. Германия
19:30
РБ Лейпциг
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.11
П2
6.22
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.18
П2
2.55
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.90
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.71
X
2.90
П2
3.30
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.08
П2
5.04
Футбол. Испания
23:00
Мальорка
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.30
П2
2.55

Патрис Эвра: «Мы играли в футбол, чтобы выжить, сейчас другое поколение. Они улыбаются перед матчами, а мы уничтожали друг друга. Нельзя всегда быть хорошими парнями»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и других клубов Патрис Эвра считает нынешнее поколение футболистов другим.

Источник: Спортс"

«Раньше мы играли в футбол, чтобы выжить, чтобы прокормить семью, а сейчас другое поколение. Я их не виню. Таково общество, все должны хорошо выглядеть, нужны хорошие часы, хорошая машина. Поэтому, когда мои бывшие партнеры по команде, Кин и все остальные, винят их [нынешних игроков], я им говорю: “Ребята, это новое поколение. Даже я сижу в социальных сетях, все совсем изменилось”.

Сейчас слишком много отвлекающих факторов. Мне помогла улица, я играл против людей, которые были на десять-пятнадцать лет старше меня. Если ты пробрасывал мяч между ног, тебя били за неуважение. Я усвоил это на собственном горьком опыте. Вот почему я стал тем игроком, которым стал. Талант может быть у любого, но есть ли у тебя трудовая этика? Фанаты Месси ненавидят меня, когда я называю Криштиану [Роналду величайшим игроком своего поколения] — и мы не должны их сравнивать — но дело в его трудовой этике.

Нельзя всегда быть хорошим парнем. Когда я играл, я не всегда был хорошим парнем на поле. Я был настоящим бойцом. Это и есть победный настрой. Сейчас я вижу, как футболисты перед играми улыбаются, радуются. Фергюсону часто приходилось останавливать тренировку, потому что мы просто уничтожали друг друга на поле. Мы не были друзьями, но в конце игры ты говорил: «Извините», — заявил Эвра.