Патрис Эвра: «Мы играли в футбол, чтобы выжить, сейчас другое поколение. Они улыбаются перед матчами, а мы уничтожали друг друга. Нельзя всегда быть хорошими парнями»

«Раньше мы играли в футбол, чтобы выжить, чтобы прокормить семью, а сейчас другое поколение. Я их не виню. Таково общество, все должны хорошо выглядеть, нужны хорошие часы, хорошая машина. Поэтому, когда мои бывшие партнеры по команде, Кин и все остальные, винят их [нынешних игроков], я им говорю: “Ребята, это новое поколение. Даже я сижу в социальных сетях, все совсем изменилось”.
Сейчас слишком много отвлекающих факторов. Мне помогла улица, я играл против людей, которые были на десять-пятнадцать лет старше меня. Если ты пробрасывал мяч между ног, тебя били за неуважение. Я усвоил это на собственном горьком опыте. Вот почему я стал тем игроком, которым стал. Талант может быть у любого, но есть ли у тебя трудовая этика? Фанаты Месси ненавидят меня, когда я называю Криштиану [Роналду величайшим игроком своего поколения] — и мы не должны их сравнивать — но дело в его трудовой этике.
Нельзя всегда быть хорошим парнем. Когда я играл, я не всегда был хорошим парнем на поле. Я был настоящим бойцом. Это и есть победный настрой. Сейчас я вижу, как футболисты перед играми улыбаются, радуются. Фергюсону часто приходилось останавливать тренировку, потому что мы просто уничтожали друг друга на поле. Мы не были друзьями, но в конце игры ты говорил: «Извините», — заявил Эвра.