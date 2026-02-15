Ричмонд
Пираев о Роналду: «Ему 40 лет, а у него дисциплина, тренировки, здоровый сон. Это очень тяжело. На таких людей смотришь, и хочется им подражать»

Футболист Fight Nights боец Мариф Пираев похвалил Криштиану Роналду.

Источник: Спортс"

— Кто ваш кумир в футболе?

— Как такого кумира нет. Но мне очень нравится Криштиану Роналду. Он всего добился упорством, трудом и дисциплиной.

Многие ребята чего-то добиваются и сразу расслабляются. Неважно, в каком виде спорта. А тут человеку 40 лет, а у него дисциплина, тренировки, здоровый сон. Это очень тяжело.

На таких людей смотришь, и хочется им подражать, — сказал боец в интервью корреспонденту Спортса«».

Пираев выступает за Fight Nights в НаПике. Боец входит в тройку лучших ассистентов турнира с 6 голевыми передачами после четырех матчей.

Должны ли звезды играть в российской Кингс Лиге?

Попытка спасти медиафутбол — российская Кингс Лига. Играют звезды, в правилах «бургер» и «керлинг».

Узнать больше по теме
Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.
Читать дальше