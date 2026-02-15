Пираев о Роналду: «Ему 40 лет, а у него дисциплина, тренировки, здоровый сон. Это очень тяжело. На таких людей смотришь, и хочется им подражать»

— Кто ваш кумир в футболе?
— Как такого кумира нет. Но мне очень нравится Криштиану Роналду. Он всего добился упорством, трудом и дисциплиной.
Многие ребята чего-то добиваются и сразу расслабляются. Неважно, в каком виде спорта. А тут человеку 40 лет, а у него дисциплина, тренировки, здоровый сон. Это очень тяжело.
На таких людей смотришь, и хочется им подражать, — сказал боец в интервью корреспонденту Спортса«».
Пираев выступает за Fight Nights в НаПике. Боец входит в тройку лучших ассистентов турнира с 6 голевыми передачами после четырех матчей.
Должны ли звезды играть в российской Кингс Лиге?
Попытка спасти медиафутбол — российская Кингс Лига. Играют звезды, в правилах «бургер» и «керлинг».