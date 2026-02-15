Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
0
:
Рома
1
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.60
П2
1.73
Футбол. Франция
1-й тайм
Лион
0
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.60
П2
4.00
Футбол. Испания
23:00
Мальорка
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.19
П2
2.44
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Вольфсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Осер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

Козлов о переходе в ЦСКА: «Рад оказаться здесь. Видно, что команда как одно целое. Уверен, в таком коллективе и выигрываются титулы»

Данила Козлов высказался о переходе в ЦСКА.

Источник: Спортс"

Сообщалось, что армейцы заплатили «Краснодару» 1 млн евро за 21-летнего полузащитника.

— Рад оказаться здесь. В первую очередь меня очень порадовал коллектив, очень классно встретили. Видно, что команда как одно целое, все друг друга поддерживают, поэтому я уверен, что в таком коллективе и выигрываются титулы.

— Пообщался ли ты с главным тренером?

— Да, разговаривал. Тоже пообщались, сделали некоторые корректировки и, я думаю, дальше будем только прогрессировать.

Как разносторонний игрок с разных сторон себя вижу, но, в принципе, любимая позиция под нападающим, атакующий полузащитник. Но нет проблем сыграть и на другой позиции, — сказал Козлов.