Козлов о переходе в ЦСКА: «Рад оказаться здесь. Видно, что команда как одно целое. Уверен, в таком коллективе и выигрываются титулы»

Сообщалось, что армейцы заплатили «Краснодару» 1 млн евро за 21-летнего полузащитника.
— Рад оказаться здесь. В первую очередь меня очень порадовал коллектив, очень классно встретили. Видно, что команда как одно целое, все друг друга поддерживают, поэтому я уверен, что в таком коллективе и выигрываются титулы.
— Пообщался ли ты с главным тренером?
— Да, разговаривал. Тоже пообщались, сделали некоторые корректировки и, я думаю, дальше будем только прогрессировать.
Как разносторонний игрок с разных сторон себя вижу, но, в принципе, любимая позиция под нападающим, атакующий полузащитник. Но нет проблем сыграть и на другой позиции, — сказал Козлов.