Глушаков не считает, что Батраков, Зырянов и Широков сильнее него: «Плюс-минус одинаковые»

39-летнему полузащитнику СКА предложили молчать, пока он не услышит футболиста сильнее себя. Ведущий назвал следующих игроков: Рафаэл Кариока, Наиль Умяров, Павел Мамаев, Роман Широков, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Батраков, Арсен Захарян, Константин Зырянов, Игорь Денисов.
«Плюс-минус они одинаковые. Это хорошие добротные футболисты, у кого-то есть качества сильнее. Я думал, Аленичев, к примеру, всплывет или кто-то еще такого формата», — объяснил Глушаков.
В профи Глушаков выступал за сборную России, «Локомотив», «Спартак» и другие клубы. После профи Денис играет в медиафутболе за СКА Басты в WINLINE Медиалиге и НаПике.
Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.Читать дальше