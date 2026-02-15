Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
0
:
Рома
1
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.60
П2
3.45
Футбол. Франция
1-й тайм
Лион
0
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.75
П2
4.30
Футбол. Испания
23:00
Мальорка
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.19
П2
2.44
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Вольфсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Осер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

Глушаков не считает, что Батраков, Зырянов и Широков сильнее него: «Плюс-минус одинаковые»

Денис Глушаков снялся в ролике капитана «Амкала» Имая.

39-летнему полузащитнику СКА предложили молчать, пока он не услышит футболиста сильнее себя. Ведущий назвал следующих игроков: Рафаэл Кариока, Наиль Умяров, Павел Мамаев, Роман Широков, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Батраков, Арсен Захарян, Константин Зырянов, Игорь Денисов.

«Плюс-минус они одинаковые. Это хорошие добротные футболисты, у кого-то есть качества сильнее. Я думал, Аленичев, к примеру, всплывет или кто-то еще такого формата», — объяснил Глушаков.

В профи Глушаков выступал за сборную России, «Локомотив», «Спартак» и другие клубы. После профи Денис играет в медиафутболе за СКА Басты в WINLINE Медиалиге и НаПике.

Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше