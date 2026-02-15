Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Мальорка
0
:
Бетис
1
Все коэффициенты
П1
6.37
X
3.95
П2
1.60
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
1
:
Рома
1
Все коэффициенты
П1
7.10
X
3.30
П2
3.80
Футбол. Франция
1-й тайм
Лион
0
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.05
П2
4.10
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Вольфсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Осер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

Экс-игрок «Страсбура» признался, что специально получил желтую, что провести время с девушкой во время дисквалификации: «Я даже сказал друзьям, что получу карточку на такой-то минуте»

Защитник «Майнца» Антони Каси рассказал, как в 2021 году, выступая за «Страсбур», намеренно заработал желтую карточку, чтобы получить дисквалификацию и провести время с девушкой.

Источник: Спортс"

"Тогда складывалось так, что если бы я получил еще одну желтую карточку, меня бы дисквалифицировали. Мне нужно было немного передохнуть и увидеться наедине с одним человеком — моей нынешней девушкой. Я знал, что получу желтую карточку, потому что хотел отдохнуть на следующих выходных и, соответственно, провести время с ней.

Я даже сказал друзьям, что получу карточку на такой-то минуте (на 16-й). Так и произошло. Это было в Нанте: соперник владел мячом, а я, при том, что вообще никогда не иду в жесткий подкат, вдруг сыграл грубо в подкате. Никто ничего не понял — ни тренер, ни партнеры по команде, да и я сам, если честно.

Это забавная история. Перед судьей я сделал вид, что расстроен из-за желтой карточки, но на самом деле именно этого я и хотел.

Сегодня у нас с моей девушкой есть ребенок, так что, возможно, именно этот маленький безумный поступок стал тем самым дополнительным штрихом в наших отношениях, который помог нам прийти к этому", — сказал Каси в интервью для CAPTÉ Média.