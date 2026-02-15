Экс-игрок «Страсбура» признался, что специально получил желтую, что провести время с девушкой во время дисквалификации: «Я даже сказал друзьям, что получу карточку на такой-то минуте»

Я даже сказал друзьям, что получу карточку на такой-то минуте (на 16-й). Так и произошло. Это было в Нанте: соперник владел мячом, а я, при том, что вообще никогда не иду в жесткий подкат, вдруг сыграл грубо в подкате. Никто ничего не понял — ни тренер, ни партнеры по команде, да и я сам, если честно.