Экс-игрок «Страсбура» признался, что специально получил желтую, что провести время с девушкой во время дисквалификации: «Я даже сказал друзьям, что получу карточку на такой-то минуте»

"Тогда складывалось так, что если бы я получил еще одну желтую карточку, меня бы дисквалифицировали. Мне нужно было немного передохнуть и увидеться наедине с одним человеком — моей нынешней девушкой. Я знал, что получу желтую карточку, потому что хотел отдохнуть на следующих выходных и, соответственно, провести время с ней.
Я даже сказал друзьям, что получу карточку на такой-то минуте (на 16-й). Так и произошло. Это было в Нанте: соперник владел мячом, а я, при том, что вообще никогда не иду в жесткий подкат, вдруг сыграл грубо в подкате. Никто ничего не понял — ни тренер, ни партнеры по команде, да и я сам, если честно.
Это забавная история. Перед судьей я сделал вид, что расстроен из-за желтой карточки, но на самом деле именно этого я и хотел.
Сегодня у нас с моей девушкой есть ребенок, так что, возможно, именно этот маленький безумный поступок стал тем самым дополнительным штрихом в наших отношениях, который помог нам прийти к этому", — сказал Каси в интервью для CAPTÉ Média.