Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Вольфсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Осер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

Конте о 2:2 с «Ромой»: «Наполи» победил бы по очкам, будь это боксерский поединок. Это был зрелищный матч в английском стиле"

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о ничьей с «Ромой» (2:2) в 25-м туре Серии А.

Источник: Спортс"

«Отыграться дважды и удержать “Рому” — это уже само по себе серьезное достижение. Если бы это был боксерский поединок, уверен, мы бы победили по очкам. Получился зрелищный матч с высочайшей интенсивностью. Играть было непросто — обе команды прессинговали очень агрессивно.

Это была игра в английском стиле. Нам нужно продолжать в том же духе, понимая, что в ближайших 13 турах мы строим свое будущее. От того, как проведем этот отрезок, будет зависеть и наш следующий сезон, и то, в каком еврокубке мы сыграем.

Это будет непросто: наши конкуренты организованы, укомплектованы и обладают серьезными ресурсами. Но мы стараемся выходить за пределы собственных возможностей и двигаться вперед", — сказал Конте.