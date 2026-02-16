Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Вольфсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Осер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Атлетик
2
П1
X
П2

Семин о новичках ЦСКА: «За такое большое время можно кого-угодно и на любую позицию наиграть, решить тактические задачи»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о зимних трансферах ЦСКА.

Источник: Спортс"

Во время паузы в сезоне армейцы подписали Лусиано Гонду, Дмитрия Баринова, Данилу Козлова, Максима Воронова и Матеуса Рейса.

— Какая команда наиболее активно проявила себя на трансферном рынке нынешней зимой? Много говорят про ЦСКА и «Зенит».

— Наверное, в большей степени ЦСКА. У армейцев много изменений и приглашенных игроков. Если хорошо сработает, значит, правильные решение приняты, а если нет, то неправильные.

— Успеет ли ЦСКА сыграться, чтобы показать максимум в весенней части сезона?

— Это работа тренера. Наставник хотел этих игроков, ставил задачу руководителям усилить ту или иную позицию. Поэтому тренер обязан это сделать, а иначе не надо было брать игроков и тратиться.

За такое большое время можно кого-угодно и на любую позицию наиграть, правильно поставить и решить тактические задачи. Очень большой период для работы перед следующим этапом, — сказал Семин.