Семин о новичках ЦСКА: «За такое большое время можно кого-угодно и на любую позицию наиграть, решить тактические задачи»

Во время паузы в сезоне армейцы подписали Лусиано Гонду, Дмитрия Баринова, Данилу Козлова, Максима Воронова и Матеуса Рейса.
— Какая команда наиболее активно проявила себя на трансферном рынке нынешней зимой? Много говорят про ЦСКА и «Зенит».
— Наверное, в большей степени ЦСКА. У армейцев много изменений и приглашенных игроков. Если хорошо сработает, значит, правильные решение приняты, а если нет, то неправильные.
— Успеет ли ЦСКА сыграться, чтобы показать максимум в весенней части сезона?
— Это работа тренера. Наставник хотел этих игроков, ставил задачу руководителям усилить ту или иную позицию. Поэтому тренер обязан это сделать, а иначе не надо было брать игроков и тратиться.
За такое большое время можно кого-угодно и на любую позицию наиграть, правильно поставить и решить тактические задачи. Очень большой период для работы перед следующим этапом, — сказал Семин.