Лепехин о «Зените»: «Скорее многое будет зависеть от Глушенкова, а не от новичков. Они могут помочь ему раскрыться еще больше»

«Этой весной у “Зенита” скорее многое будет зависеть от Глушенкова, а не от новичков. Но не только от него. В каждой команде есть 3−4 футболиста, от которых результат зависит больше, чем от остальных. Глушенков как раз такой футболист.
Может, приобретение новых нападающих как-то разнообразит игру «Зенита» и поможет тому же Глушенкову раскрыться еще больше«, — сказал бывший футболист “Зенита”.
