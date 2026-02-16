Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Вольфсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Осер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2

Лепехин о «Зените»: «Скорее многое будет зависеть от Глушенкова, а не от новичков. Они могут помочь ему раскрыться еще больше»

Константин Лепехин назвал полузащитника Максима Глушенкова определяющим игроком для «Зенита».

Источник: Sports

«Этой весной у “Зенита” скорее многое будет зависеть от Глушенкова, а не от новичков. Но не только от него. В каждой команде есть 3−4 футболиста, от которых результат зависит больше, чем от остальных. Глушенков как раз такой футболист.

Может, приобретение новых нападающих как-то разнообразит игру «Зенита» и поможет тому же Глушенкову раскрыться еще больше«, — сказал бывший футболист “Зенита”.

Узнать больше по теме
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
Читать дальше