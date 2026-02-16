Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Вольфсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Осер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2

Гришин о Козлове в ЦСКА: «Игрок на подмену и форс-мажор. Неизвестно, раскроется или нет»

Александр Гришин оценил перспективы Данилы Козлова в ЦСКА. Армейцы подписали хавбека «Краснодара» на прошлой неделе.

Источник: Sports

— Что думаете о трансфере Козлова? Человек с чемпионствами в активе…

— Можно сидеть на скамейке сколько хочешь и быть чемпионом. Это не показатель его игры, в «Краснодаре» он толком не играл. Его статистика очень мала для статистики игрока атаки.

ЦСКА берет футболиста на будущее, чтобы он раскрылся и заменил кого‑то из лидеров команды. Но если посмотреть на его конкурентов, то это Баринов, Обляков и Кисляк… С кем будет бороться за место Козлов? Очевидно, что это игрок на подмену и форс-мажор.

В «Краснодаре» он себя не проявил. «Балтика», где он играл хорошо, вылетела в том сезоне из РПЛ… Это больше игрок на перспективу, и пока неизвестно, раскроется он или нет, — сказал бывший футболист ЦСКА.