Экс-тренер «МЮ» Маккарти: «Даже Роналду, один из лучших в мире, мог чему-то у меня поучиться — я живу на земле дольше него. Почему я должен испытывать чувство “вау” и восхища

«Я пришел в “Манчестер Юнайтед”, зная, что, возможно, мне это не по зубам, потому что я тренировал “Кейптаун Сити”, “Амазулу”, и вдруг меня пригласили тренировать ведущих игроков “Манчестер Юнайтед”. Собирался ли я просто учиться? Я не мыслил таким образом. Меня пригласили работать.
Да, они [игроки] могут знать многое, но не все, поэтому я мог бы научить их некоторым вещам, которых они не знали. Так я думал, когда пришел — я здесь не для того, чтобы учиться, но и для того, чтобы что-то менять, изменить ситуацию к лучшему. Работа с Рэшфордом, Каземиро, [Лисандро] Мартинесом, Бруну Фернандешем, Роналду… Я шел туда, зная, что смогу научить их чему-то большему, тому, чего они не умели.
Даже Криштиану Роналду, один из лучших игроков мира, все еще мог чему-то у меня поучиться, потому что я живу на этой земле дольше, чем он. Так почему же я должен испытывать чувство «вау» по отношению к нему? Восхищаться им, потому что он Роналду, и быть в клубе, чтобы учиться? Нет, я был там для того, чтобы отдавать, таков был мой менталитет — именно поэтому я чувствую, что добился успеха", — сказал Маккарти в интервью Creamer Media TV.