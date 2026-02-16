Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.96
П2
3.58
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.25
X
6.00
П2
1.39
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2

Экс-тренер «МЮ» Маккарти: «Даже Роналду, один из лучших в мире, мог чему-то у меня поучиться — я живу на земле дольше него. Почему я должен испытывать чувство “вау” и восхища

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Бенни Маккарти высказался о работе с Криштиану Роналду.

«Я пришел в “Манчестер Юнайтед”, зная, что, возможно, мне это не по зубам, потому что я тренировал “Кейптаун Сити”, “Амазулу”, и вдруг меня пригласили тренировать ведущих игроков “Манчестер Юнайтед”. Собирался ли я просто учиться? Я не мыслил таким образом. Меня пригласили работать.

Да, они [игроки] могут знать многое, но не все, поэтому я мог бы научить их некоторым вещам, которых они не знали. Так я думал, когда пришел — я здесь не для того, чтобы учиться, но и для того, чтобы что-то менять, изменить ситуацию к лучшему. Работа с Рэшфордом, Каземиро, [Лисандро] Мартинесом, Бруну Фернандешем, Роналду… Я шел туда, зная, что смогу научить их чему-то большему, тому, чего они не умели.

Даже Криштиану Роналду, один из лучших игроков мира, все еще мог чему-то у меня поучиться, потому что я живу на этой земле дольше, чем он. Так почему же я должен испытывать чувство «вау» по отношению к нему? Восхищаться им, потому что он Роналду, и быть в клубе, чтобы учиться? Нет, я был там для того, чтобы отдавать, таков был мой менталитет — именно поэтому я чувствую, что добился успеха", — сказал Маккарти в интервью Creamer Media TV.