Экс-тренер «МЮ» Маккарти: «Даже Роналду, один из лучших в мире, мог чему-то у меня поучиться — я живу на земле дольше него. Почему я должен испытывать чувство “вау” и восхища

Даже Криштиану Роналду, один из лучших игроков мира, все еще мог чему-то у меня поучиться, потому что я живу на этой земле дольше, чем он. Так почему же я должен испытывать чувство «вау» по отношению к нему? Восхищаться им, потому что он Роналду, и быть в клубе, чтобы учиться? Нет, я был там для того, чтобы отдавать, таков был мой менталитет — именно поэтому я чувствую, что добился успеха", — сказал Маккарти в интервью Creamer Media TV.