Анатолий Трубин: «Моя семья проводит по 17−18 часов без электричества, но я понимаю, что люди не могут постоянно говорить об Украине — в каждой стране своих проблем хватает»

В Великобритании, даже здесь, в Португалии, в каждой стране есть собственные проблемы. Когда начался конфликт (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ — Спортс«“), это была горячая тема. Понимаю, что люди не могут постоянно говорить об Украине. У них хватает своих проблем. Но, конечно, как украинец, я должен напоминать миру о том, что конфликт не закончился, жизнь не нормализовалась”, — сказал голкипер “Бенфики” в интервью The Athletic.