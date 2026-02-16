Анатолий Трубин: «Моя семья проводит по 17−18 часов без электричества, но я понимаю, что люди не могут постоянно говорить об Украине — в каждой стране своих проблем хватает»

«Я постоянно на связи со своей семьей. Они проводят по 17−18 часов без электричества, выживают как могут. Иногда все в порядке, иногда не очень. Не знаю, что можно сказать насчет “безопасности”.
В Великобритании, даже здесь, в Португалии, в каждой стране есть собственные проблемы. Когда начался конфликт (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ — Спортс«“), это была горячая тема. Понимаю, что люди не могут постоянно говорить об Украине. У них хватает своих проблем. Но, конечно, как украинец, я должен напоминать миру о том, что конфликт не закончился, жизнь не нормализовалась”, — сказал голкипер “Бенфики” в интервью The Athletic.