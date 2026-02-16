Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Жирона
0
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
6.91
X
4.50
П2
1.48
Футбол. Италия
1-й тайм
Кальяри
0
:
Лечче
0
Все коэффициенты
П1
3.07
X
2.25
П2
3.80
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2

Анатолий Трубин: «Моя семья проводит по 17−18 часов без электричества, но я понимаю, что люди не могут постоянно говорить об Украине — в каждой стране своих проблем хватает»

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются его близкие на Украине.

Источник: Спортс"

«Я постоянно на связи со своей семьей. Они проводят по 17−18 часов без электричества, выживают как могут. Иногда все в порядке, иногда не очень. Не знаю, что можно сказать насчет “безопасности”.

В Великобритании, даже здесь, в Португалии, в каждой стране есть собственные проблемы. Когда начался конфликт (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ — Спортс«“), это была горячая тема. Понимаю, что люди не могут постоянно говорить об Украине. У них хватает своих проблем. Но, конечно, как украинец, я должен напоминать миру о том, что конфликт не закончился, жизнь не нормализовалась”, — сказал голкипер “Бенфики” в интервью The Athletic.