Футбол. Испания
1-й тайм
Жирона
0
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
6.91
X
4.50
П2
1.48
Футбол. Италия
1-й тайм
Кальяри
0
:
Лечче
0
Все коэффициенты
П1
3.07
X
2.25
П2
3.80
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2

Сильвестр об «МЮ»: «Если они попадут в ЛЧ, Кэррика рассмотрят на постоянную должность. Он знает игроков и клуб — это дает преимущество перед теми, кто приходит со стороны»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр считает, что клуб может оставить Майкла Кэррика на посту главного тренера, если он выведет команду в Лигу чемпионов.

Источник: Спортс"

"Майкл Кэррик будет рассматриваться на эту должность, если он обеспечит место в Лиге чемпионов, и игроки поверят в то, что он делает. Сейчас он находится в наилучшем положении, потому что процесс собеседований на постоянную должность занимает много времени.

Каждая тренировка и игра — это его возможность показать себя. Ему нечего терять, потому что он пришел в качестве временного тренера. Он знает раздевалку, игроков и клуб, и это дает ему преимущество перед теми, кто приходит со стороны.

Если говорить о долгосрочном проекте, то он молодой тренер, и можно ожидать, что он будет продолжать развиваться и совершенствоваться. Своими результатами он создал себе отличную позицию, но ему нужно оставаться сосредоточенным и продолжать работать", — сказал Сильвестр в интервью Sky Bet.