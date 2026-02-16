Сильвестр об «МЮ»: «Если они попадут в ЛЧ, Кэррика рассмотрят на постоянную должность. Он знает игроков и клуб — это дает преимущество перед теми, кто приходит со стороны»

"Майкл Кэррик будет рассматриваться на эту должность, если он обеспечит место в Лиге чемпионов, и игроки поверят в то, что он делает. Сейчас он находится в наилучшем положении, потому что процесс собеседований на постоянную должность занимает много времени.
Каждая тренировка и игра — это его возможность показать себя. Ему нечего терять, потому что он пришел в качестве временного тренера. Он знает раздевалку, игроков и клуб, и это дает ему преимущество перед теми, кто приходит со стороны.
Если говорить о долгосрочном проекте, то он молодой тренер, и можно ожидать, что он будет продолжать развиваться и совершенствоваться. Своими результатами он создал себе отличную позицию, но ему нужно оставаться сосредоточенным и продолжать работать", — сказал Сильвестр в интервью Sky Bet.