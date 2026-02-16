Де Росси об удалении Калулу: «Глупейшее правило ВАР: эпизоды со 2-й желтой считаются менее серьезными, чем моменты с прямой красной. Это меняет ход игры даже сильнее, чем пенальти»

С завтрашнего дня начнут смотреть все эпизоды со вторыми желтыми, но я не хочу показухи. Возможно, есть механизмы, которые нужно согласовать. Но в конкретном случае, я думаю, будет трудно найти кого-то, кто не согласится с тем, что момент со второй желтой так же серьезен, как и с прямой красной. В наши дни это меняет ход игры даже сильнее, чем гол или пенальти", — сказал де Росси.