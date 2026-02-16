Смольников о продаже картины: «К аукциону не имею ни малейшего отношения. Весь “Зенит” участвовал в социальной акции в 2019-м, каждый из нас представил свой вариант “Черного квадрата”

Ранее стало известно, что картину экс-футболиста «Синий квадрат» продали на торгах «Современное искусство. Нонконформизм, актуальное искусство» за 80 тысяч рублей.
«В 2019 году мы всей командой участвовали в совместной социальной акции клуба “Зенита” и Эрмитажа “Синий квадрат”. Все это происходило в веселой и игровой форме. Каждый из нас представил свой вариант картины Малевича “Черный квадрат”, потом они были переданы на благотворительный аукцион.
С тех пор не имел и не имею понятия о дальнейшей судьбе моей картины. И никакого, даже малейшего отношения к этому аукциону не имею", — сказал Смольников.