Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Жирона
0
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
7.10
X
4.50
П2
1.48
Футбол. Италия
1-й тайм
Кальяри
0
:
Лечче
0
Все коэффициенты
П1
3.07
X
2.30
П2
3.80
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2

Камавинга — журналисту, сказавшему, что «Реалу» нужен плеймекер: «Я думаю, что нет. У нас есть игроки такого типа. Но я поговорю с Пересом, если вы считаете это необходимым»

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга в ходе пресс-конференции оригинально ответил на вопрос, нужно ли команде подписать плеймейкера.

Источник: Спортс"

Камавинга: Что думаете вы? Я хочу знать ваше мнение. Скажите, что вы думаете, и я отвечу.

Журналист: Да?

Камавинга: Я думаю, что нет. У нас есть игроки такого типа. Но я все равно поговорю с президентом [Пересом], если вы считаете это необходимым.