Камавинга — журналисту, сказавшему, что «Реалу» нужен плеймекер: «Я думаю, что нет. У нас есть игроки такого типа. Но я поговорю с Пересом, если вы считаете это необходимым»

Камавинга: Что думаете вы? Я хочу знать ваше мнение. Скажите, что вы думаете, и я отвечу.
Журналист: Да?
Камавинга: Я думаю, что нет. У нас есть игроки такого типа. Но я все равно поговорю с президентом [Пересом], если вы считаете это необходимым.
Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга в ходе пресс-конференции оригинально ответил на вопрос, нужно ли команде подписать плеймейкера.
