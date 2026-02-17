Ричмонд
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6−7 месяцев из-за травмы колена

Александр Зинченко не сможет сыграть на чемпионате мира.

Источник: Спортс"

Украинский футболист, перешедший из «Арсенала» в зимнее трансферное окно, получил травму колена в начале первого матча в стартовом составе «Аякса». Сегодня нидерландский клуб сообщил, что Зинченко выбыл до конца сезона.

По информации Фабрицио Романо, защитник пропустит 6−7 месяцев. Таким образом, Александр не сможет принять участие в ЧМ-2026, если сборная Украины пробьется в финальную часть турнира.

В стыковых матчах квалификации ЧМ-2026 украинцы встретятся с командой Швеции. В случае победы они сыграют с победителем пары Польша — Албания.