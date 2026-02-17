«Арсенал» предлагал 100+20 млн евро за Альвареса во время КЧМ-2025. Лондонцы и «ПСЖ» сохраняют интерес к форварду «Атлетико» (El Desmarque)

Во время клубного чемпионата мира лондонцы предлагали за аргентинца 100 млн евро и 20 млн бонусами, но мадридский клуб ответил отказом, сообщает El Desmarque.
Отступные за нападающего составляют 490 млн, зарплата — 6 млн в год после уплаты налогов, но с сезона-2026/27 Альварес может зарабатывать в «Атлетико» значительно больше, если продлит контракт.
Во время недавнего зимнего трансферного окна «ПСЖ» делал повторный запрос по Альваресу. «Арсенал» тоже сохраняет интерес к игроку, но в настоящее время Альварес не собирается возвращаться в АПЛ, где ранее выступал за «Манчестер Сити».