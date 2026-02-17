Ричмонд
«Саусь и в “Спартаке” все всем докажет. У него сильная ментальность». Защитник «Балтики» Филин о вингере

Защитник «Балтики» Александр Филин оценил перспективы Владислава Сауся в «Спартаке».

Ранее вингер выступал за калининградский клуб.

«В первую очередь это большая человеческая потеря для “Балтики”. Влад — хороший парень. Это и для коллектива, и для меня лично очень важно. Естественно, и в футбольном отношении это потеря, но восполнимая. У нас достаточно квалифицированных исполнителей. Раз клуб его отпустил, значит, все риски были учтены. Видимо, все стороны посчитали это решение правильным.

Думаю, Влад и в «Спартаке» все всем докажет и на долгие годы забронирует место в составе. У Сауся есть все для этого — не только футбольные качества, но и человеческие, сильная ментальность", — сказал Филин.