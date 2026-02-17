Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2

«Тоттенхэм» может потерять «десятки млн фунтов» в случае неучастия в еврокубках или вылета из АПЛ. Под угрозой контракты со спонсорами (The Telegraph)

«Тоттенхэм» может потерять десятки миллионов фунтов в случае вылета из АПЛ или неучастия в еврокубках.

Источник: Спортс"

После 26 туров «шпоры» занимают в Премьер-лиге 16-е место, находясь в 5 очках от зоны вылета. Если лондонский клуб в итоге окажется в Чемпионшипе, то некоторые спонсоры будут вправе разорвать контракты с «Тоттенхэмом» в одностороннем порядке, сообщает The Telegraph.

Срок соглашения клуба с одним из ведущих коммерческих партнеров истекает летом, и есть сомнения, что оно будет продлено. Также «Тоттенхэм» не получит выгодных бонусов от спонсоров в случае неучастия в еврокубках в следующем сезоне.

На финансовую ситуацию влияет и тот факт, что лондонцы до сих пор не провели нейминг стадиона, на строительство которого был потрачен 1 млрд фунтов.

«Только штрафы за непопадание в еврокубки исчисляются десятками миллионов. В случае вылета клуба из АПЛ эта сумма может быть еще больше и потенциально катастрофической», — сказал The Telegraph эксперт, знакомый с ситуацией со спонсорством.