«Тоттенхэм» может потерять «десятки млн фунтов» в случае неучастия в еврокубках или вылета из АПЛ. Под угрозой контракты со спонсорами (The Telegraph)

После 26 туров «шпоры» занимают в Премьер-лиге 16-е место, находясь в 5 очках от зоны вылета. Если лондонский клуб в итоге окажется в Чемпионшипе, то некоторые спонсоры будут вправе разорвать контракты с «Тоттенхэмом» в одностороннем порядке, сообщает The Telegraph.
Срок соглашения клуба с одним из ведущих коммерческих партнеров истекает летом, и есть сомнения, что оно будет продлено. Также «Тоттенхэм» не получит выгодных бонусов от спонсоров в случае неучастия в еврокубках в следующем сезоне.
На финансовую ситуацию влияет и тот факт, что лондонцы до сих пор не провели нейминг стадиона, на строительство которого был потрачен 1 млрд фунтов.
«Только штрафы за непопадание в еврокубки исчисляются десятками миллионов. В случае вылета клуба из АПЛ эта сумма может быть еще больше и потенциально катастрофической», — сказал The Telegraph эксперт, знакомый с ситуацией со спонсорством.