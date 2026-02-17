Ричмонд
Жоан Гарсия о победном голе «Жироны»: «Был фол на Кунде. Судья может ошибаться, но удивительно, что они даже не посмотрели эпизод на мониторе»

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия считает, что «блауграна» пропустила решающий гол в матче Ла Лиги с «Жироной» (1:2) после фола на защитнике Жюле Кунде.

Перед голом Франа Бельтрана на 86-й минуте хавбек «Жироны» Клаудио Эчеверри попал шипами в ногу Кунде, прокидывая мяч себе на ход. Француз упал, после чего Эчеверри отпасовал Хоэлю Роке, который отдал голевую передачу на Бельтрана.

Эпизод был просмотрен судьями на ВАР, но главного арбитра Сесара Сото Градо не позвали к монитору. В итоге гол засчитали.

"Я толком не видел эпизода с Кунде в игре. Потом посмотрел повтор, и для меня это фол. Жюль был первым на мяче. Думаю, это был фол.

Судья может ошибаться. Удивительно, что они даже не вызвали ВАР для просмотра эпизода на мониторе. Такое случается. Мы не можем это контролировать, поэтому нам нужно двигаться дальше", — сказал Гарсия.