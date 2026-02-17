Сафонов пропустил в 6 из 9 матчей за «ПСЖ» в этом сезоне. После травмы Матвей сыграл на ноль только с «Марселем»

Сегодня парижане пропустили от «Монако» на первой минуте матча Лиги чемпионов.
Сафонов пропустил 7 голов в девяти матчах за «ПСЖ» в этом сезоне.
После восстановления от перелома руки, полученного в финале Межконтинентального кубка 17 декабря, Матвей стал основным вратарем «ПСЖ» и провел 5 матчей. За этот период он сыграл на ноль только в одном — с «Марселем» (5:0).
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше