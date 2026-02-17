Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.83
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.26
П2
3.26
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.03
П2
1.30
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

Сафонов пропустил в 6 из 9 матчей за «ПСЖ» в этом сезоне. После травмы Матвей сыграл на ноль только с «Марселем»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил в шести матчах сезона из девяти.

Источник: Спортс"

Сегодня парижане пропустили от «Монако» на первой минуте матча Лиги чемпионов.

Сафонов пропустил 7 голов в девяти матчах за «ПСЖ» в этом сезоне.

После восстановления от перелома руки, полученного в финале Межконтинентального кубка 17 декабря, Матвей стал основным вратарем «ПСЖ» и провел 5 матчей. За этот период он сыграл на ноль только в одном — с «Марселем» (5:0).

