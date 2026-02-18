Экс-вратарь «Кьево» Соррентино о Бастони: «Его слишком сильно критикуют, все игроки симулируют. Я потерял сознание, столкнувшись с Роналду в матче с “Юве”, а Кьеллини спокойно праздновал»

«Интер» одержал победу над «Ювентусом» со счетом 3:2 в 25-м туре Серии А. На 42-й минуте защитник туринцев Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный арбитр Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление. После этого Калулу дисквалифицировали на один матч.