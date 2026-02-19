Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Генк
П1
1.99
X
3.56
П2
4.05
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Сельта
П1
2.60
X
3.30
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Ноттингем Форест
П1
2.27
X
3.42
П2
3.40
Футбол. Лига Европы
20:45
Бранн
:
Болонья
П1
4.36
X
3.50
П2
1.91
Футбол. Лига Европы
23:00
Лудогорец
:
Ференцварош
П1
2.75
X
3.29
П2
2.72
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Виктория Пл
П1
2.29
X
3.27
П2
3.40
Футбол. Лига Европы
23:00
Селтик
:
Штутгарт
П1
3.67
X
3.83
П2
1.97
Футбол. Лига Европы
23:00
Лилль
:
Црвена Звезда
П1
1.65
X
4.09
П2
5.40

Балаге об Арбелоа: «Он был одним из главных солдат Моуринью в “Реале” — вступался за него в раздевалке, отвечал на критику извне. Прикажи Жозе биться о стену головой, Альваро снес б

Журналист Гильем Балаге рассказал историю взаимоотношений Альваро Арбелоа и Жозе Моуринью.

Источник: Спортс"

«Альваро Арбелоа покинул “Ливерпуль” летом 2009 года, чтобы вернуться домой, в “Реал”. Он вернулся без фанфар. У него не было ни ауры суперзвезды, ни политического веса в раздевалке. Воспитанник академии верил в простую вещь: работа будет вознаграждена. Он усердно тренировался, дисциплинированно оборонялся, поддерживал порядок и равновесие. Товарищам по команде нравились его хорошее настроение и энергичность, но на поле он был серьезен и ответственен. Годом позже, в 2010-м, пришел Жозе Моуринью.

Моуринью сразу распознал его типаж. Не самый одаренный, не самый громкий, но очень надежный. Игрок из тех, для кого команда и тренер превыше всего. Особенно тренер. Если бы Моуринью приказал ему биться головой о стену, Арбелоа бы снес ее. Он стал одним из доверенных лиц тренера, верным помощником в том, что вскоре стало одной из самых напряженных раздевалок в современном футболе.

«Реал» преследовал величайшую в истории «Барселону», а Моуринью рыл окопы. Он считал, что напряженность дает преимущество, поэтому провел границы. Со временем возникли разногласия — Хаби Алонсо и Арбелоа тесно сотрудничали с тренером, а Рамос, Пепе и Касильяс оказались по другую сторону растущего раскола. Ближе к концу у Моуринью ухудшились отношения даже с Криштиану Роналду.

Но Арбелоа так и не сдвинулся. Если в раздевалке атаковали Моуринью, Арбелоа вступался за него, если критика исходила извне, он давал отпор. Он не был самым влиятельным игроком на «Бернабеу» — таковым его считали только те, кто все еще тоскует по Моуринью. Но внутри команды он был одним из солдат главного тренера.

Трансформация вышла за рамки футбольного поля. До Моуринью у Арбелоа были открытые, непринужденные отношения с прессой — он был открытым, общительным, особенно в годы, проведенные в «Ливерпуле», где он вырос как игрок и как личность. Я видел это вблизи. После того как пришел Моуринью и представил СМИ как часть оппозиции, Арбелоа изменился. Улыбка осталась, но новым правилом стала дистанция. Окопный менталитет остался, а СМИ стали врагами.

Когда в 2013 году уход Моуринью стал неизбежен, Арбелоа не скрывал своей позиции. Показательны кадры, сделанные в его последние дни [в «Реале»]: фотография Моуринью на скамейке запасных в Вальдебебасе, Арбелоа рядом с ним и тренерским штабом. Словно он говорит, что уже не просто игрок, а почти член ближайшего окружения. Позже Моуринью сказал, что покинул «Реал» с другом, а не просто с учеником. Арбелоа с тех пор говорил, что его защита почти ничего ему не стоила, и он бы сделал это снова.

Арбелоа выбрал сторону и никогда ее не оставлял. Даже когда Моуринью «случайно» отпраздновал победу «Бенфики» над «Реалом» на глазах у своего солдата", — написал Балаге.