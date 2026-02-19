Капитан «Рубина» Иванов о хоккее: «Периодически ходим, купили свитер “Ак Барса” сыну. Последний раз обратились за билетами, но нам предложили купить в кассах. Сказал: “Болейте сами за себя&rdquo

— Вы говорили, что любите хоккей. Ходили в этом году?
— Периодически ходим. Младшему сыну очень нравится атмосфера, шоу в паузах. Купили ему свитер «Ак Барса». Последний раз хотели сходить — обратились за билетами, но нам наши товарищи из хоккейного клуба предложили купить в кассах. Я сказал: «Болейте сами за себя» (улыбается).
Я считаю, клубам Татарстана нужно сотрудничать в этом направлении, давать билеты действующим спортсменам для поддержки и популяризации.
— Много ли у вас знакомых хоккеистов? Может, они бы способствовали?
— Не так много. Я много свободного времени с семьей провожу, поэтому не так много контактов с хоккеистами. Из известных друзей-хоккеистов — мой друг Коля Лемтюгов. Он в «Ак Барсе» играл.
А так… в нашем дворе в Медведково семья Барбашевых жила. Старший брат играл за ЦСКА, младший сейчас — обладатель Кубка Стэнли. Через них мне пару свитеров перепало.
Есть свитер моего любимого хоккеиста Патрика Кэйна с автографом, есть свитер Александра Овечкина.
— А из футбола чьи майки коллекционируете?
— Я никогда не собирал майки игроков, с которыми не пересекался на поле. Почти все в коллекции — от тех, с кем играл в одной команде или в сборной. Исключение, разве что, майка Криштиану Роналду из «Ювентуса» с автографом, но это для сына делали, — сказал Иванов.