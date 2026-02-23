Кудряшов о Захаряне: «Хороший футболист. Многие с российским паспортом достойны выступать в европейских чемпионатах, в том числе Арсен»

— Почему, на ваш взгляд, у Арсена не получается в «Сосьедаде»?
— Насколько я слышал, это обилие травм. Поэтому он не может постоянно прогрессировать, постоянно играть, постоянно участвовать в тренировочном процессе.
— Почему он так часто травмируется? Это психологический фактор?
— Я вам это не скажу, потому что есть очень много факторов, которые на это влияют. Чтобы это утверждать, нужно общаться с Арсеном, знать его быт, тренировки, как он готовится и что делает. Поэтому об этом только он скажет.
— По потенциалу он достоин играть в Европе?
— Он хороший футболист. Думаю, многие футболисты с российским паспортом, которые играют в РПЛ, достойны выступать в европейских чемпионатах. В том числе Арсен, — сказал бывший футболист «Спартака».