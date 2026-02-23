Вашингтон
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
0
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
3
:
Лорьян
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Леванте
0
П1
X
П2

Кудряшов о Захаряне: «Хороший футболист. Многие с российским паспортом достойны выступать в европейских чемпионатах, в том числе Арсен»

Федор Кудряшов считает, что полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян достоин выступать в европейском чемпионате.

Источник: Sports

— Почему, на ваш взгляд, у Арсена не получается в «Сосьедаде»?

— Насколько я слышал, это обилие травм. Поэтому он не может постоянно прогрессировать, постоянно играть, постоянно участвовать в тренировочном процессе.

— Почему он так часто травмируется? Это психологический фактор?

— Я вам это не скажу, потому что есть очень много факторов, которые на это влияют. Чтобы это утверждать, нужно общаться с Арсеном, знать его быт, тренировки, как он готовится и что делает. Поэтому об этом только он скажет.

— По потенциалу он достоин играть в Европе?

— Он хороший футболист. Думаю, многие футболисты с российским паспортом, которые играют в РПЛ, достойны выступать в европейских чемпионатах. В том числе Арсен, — сказал бывший футболист «Спартака».