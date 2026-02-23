Сафонов поздравил «Краснодар» с 18-летием: «Спасибо, что показали мне лучшую игру на земле и научили в нее играть»

Мой футбольный путь начался на тренировочной базе «Четук», где сейчас располагается база главной команды. Первый год тренировок как вратаря прошел именно там. И, что интересно, мне даже не дали шанса попробовать себя на другой позиции, ведь со второй тренировки я уже узнавал, каково это играть руками в игре, где принято бить по мячу.