Александр Кержаков: «Я мог перейти в “Реал”, как Онопко в “Барселону”. Но когда “Мадрид” связывался с Роналду, я сказал, что не хочу туда»

— Миятович рассказывал, что Кержаков повлиял на то, что на русский футбол стали обращать больше внимания в Испании.
— Ты все назвал, правильно сказал, но одну деталь упустил. Миятович сказал, что интерес в сторону российских игроков возобновился после того, как я стал играть в «Севилье». Он это сказал, будучи сотрудником какого клуба?
— Вот и все. Я тоже имел возможность перейти в «Реал», как Онопко имел возможность перейти в «Барселону». Знаешь, почему я не перешел в «Реал»? Когда «Реал» связывался с Криштиану Роналду, я сказал, что я не хочу в «Реал», — сказал Кержаков.
Виктор Онопко: «Барселона» хотела меня подписать, но Кройфф или кто-то из помощников сказал, что я некрасивый".
Онопко о «Барселоне»: «Сказали, что я колхозник. Не некрасивый, а очень простой. Может, надо было носить Louis Vuitton, Dolce&Gabbana — тогда бы взяли».