Кержаков о футболках: «С Месси менялся. Неймар мне подписывал — ее украл кто-то». Быстров сказал, что нашел у себя без фамилии

Я сижу в раздевалке, и заходит представитель сборной Бразилии — мы все уже переодеваемся после игры, — и он такой: «Где у вас одиннадцатый номер, Кержаков? Неймар просит его футболку». Все такие (показывает удивление — Спортс«“). Я снимаю, говорю: “Да, да, конечно, без проблем”. Представитель сборной Бразилии: “Подпиши, пожалуйста”. Я подписал, говорю: “Ну, пусть, пожалуйста, он тогда подпишет”. Мне принесли также подписанную футболку для меня. И у меня кто-то ее украл из дома.