Кержаков о футболках: «С Месси менялся. Неймар мне подписывал — ее украл кто-то». Быстров сказал, что нашел у себя без фамилии

— У меня самая известная футболка — это Месси, когда я сам поменялся с ним. Все, думаю, этого достаточно.
— Вы подошли к нему. Как этот диалог выглядел?
— Мы в перерыве шли уже в подтрибунку. Мы вели тогда… 1:1 был счет (Александр 4 раза играл против «Барселоны» в составе «Севильи» — Спортс«“). Я к нему подошел и попросил, он сразу отдал.
— Без слов?
— Не, ну как без слов… Я шел, он такой: «Подожди, подожди, а твоя? Дай мне, пожалуйста, твою футболку» (улыбается).
— Реально просил, умолял?
— Нет. У меня была футболка Неймара, подписанная им, когда мы играли товарищеский матч на «Стэмфорд Бридж» против Бразилии (в марте 2013 года команды сыграли со счетом 1:1 — Спортс«“). У меня был 11-й номер, и у Неймара тогда был 11-й номер (с 2013-го бразилец играл в сборной под 10-м номером — Спортс”»). И, по всей видимости, он коллекционировал футболки футболистов разных стран, против кого он играл под 11-м номером.
Я сижу в раздевалке, и заходит представитель сборной Бразилии — мы все уже переодеваемся после игры, — и он такой: «Где у вас одиннадцатый номер, Кержаков? Неймар просит его футболку». Все такие (показывает удивление — Спортс«“). Я снимаю, говорю: “Да, да, конечно, без проблем”. Представитель сборной Бразилии: “Подпиши, пожалуйста”. Я подписал, говорю: “Ну, пусть, пожалуйста, он тогда подпишет”. Мне принесли также подписанную футболку для меня. И у меня кто-то ее украл из дома.
— В смысле?
— Ну, такое было время, что дома было много разного народа непонятного, и у меня пропала эта футболка. Если вдруг кто-то смотрит…
Владимир Быстров: Футболки были с фамилиями тогда? Я просто нашел футболку сборной Бразилии у себя случайно, по-моему, с 11-м номером, но без фамилии. Я не знал просто, откуда она.
— Подписанная? — уточнил Кержаков.
Владимир Быстров: Да нет, без фамилии вообще…
— Постирал, может быть?
Владимир Быстров: Я не стираю футболки, я так их вешаю. Они все в грязи висят.
