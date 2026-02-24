Фонт о «Барсе» и обвинениях в отмывании денег: «Я не имею к этому отношения. Лапорта все больше и больше напоминает Трампа — ищет воображаемых врагов и обманывает людей»

«Я категорически отрицаю, что мы имеем к этому какое-либо отношение. Мы мечтаем о том, чтобы “Барселона” не была вовлечена в судебные разбирательства. Мы знаем, что это наносит ущерб клубу. Неймар, Негрейра, Бартогейт (бывшего президента “блауграны” Жозепа Бартомеу обвиняли в том, что он платил за клевету об игроках команды в соцсетях — Спортс»")… Клуб уже был однажды осужден. Более того, мы живем в стране, которая, похоже, хочет, чтобы мы страдали. Кто знает, к какому судье ты попадешь?