Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Атлетико
1
:
Брюгге
1
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.26
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.14
X
9.50
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.75
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.05
П2
4.40
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2

Фонт о «Барсе» и обвинениях в отмывании денег: «Я не имею к этому отношения. Лапорта все больше и больше напоминает Трампа — ищет воображаемых врагов и обманывает людей»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт отреагировал на то, что Жоана Лапорту и других руководителей клуба обвинили в отмывании денег.

«Я категорически отрицаю, что мы имеем к этому какое-либо отношение. Мы мечтаем о том, чтобы “Барселона” не была вовлечена в судебные разбирательства. Мы знаем, что это наносит ущерб клубу. Неймар, Негрейра, Бартогейт (бывшего президента “блауграны” Жозепа Бартомеу обвиняли в том, что он платил за клевету об игроках команды в соцсетях — Спортс»")… Клуб уже был однажды осужден. Более того, мы живем в стране, которая, похоже, хочет, чтобы мы страдали. Кто знает, к какому судье ты попадешь?

Лапорта с каждым днем все больше и больше становится похожим на Трампа. Ищет воображаемых врагов и обманывает людей. Они хотят втянуть нас в битву, а я всего лишь фанат «Барселоны». Они хотят очернить меня", — сказал Фонт в эфире RAC1.