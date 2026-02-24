Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.14
X
10.50
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.25
X
8.25
П2
12.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.90
П2
4.40
Футбол. Лига чемпионов
25.02
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.85
П2
3.31
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
4
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Жирона
2
П1
X
П2

Мбаппе может не сыграть с «Бенфикой». Форвард «Реала» досрочно завершил тренировку из-за дискомфорта в колене (L"Equipe)

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе может пропустить ответный матч с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что француз проходит консервативное лечение в связи с дискомфортом в левом колене из-за травмы, полученной в конце декабря.

Как передает Marca со ссылкой на L"Equipe, Мбаппе досрочно завершил сегодняшнюю тренировку. Его участие в завтрашнем матче находится под вопросом, поскольку в «Реале» осознают, что дальнейшее усугубление проблемы может привести к более серьезным последствиям.

Отмечается, что в клубе считают, что Мбаппе необходимо не менее 10 дней отдыха, чтобы повысить шансы на его участие в решающих матчах сезона.