Мбаппе может не сыграть с «Бенфикой». Форвард «Реала» досрочно завершил тренировку из-за дискомфорта в колене (L"Equipe)

Как передает Marca со ссылкой на L"Equipe, Мбаппе досрочно завершил сегодняшнюю тренировку. Его участие в завтрашнем матче находится под вопросом, поскольку в «Реале» осознают, что дальнейшее усугубление проблемы может привести к более серьезным последствиям.