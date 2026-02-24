Мбаппе может не сыграть с «Бенфикой». Форвард «Реала» досрочно завершил тренировку из-за дискомфорта в колене (L"Equipe)

Ранее сообщалось, что француз проходит консервативное лечение в связи с дискомфортом в левом колене из-за травмы, полученной в конце декабря.
Как передает Marca со ссылкой на L"Equipe, Мбаппе досрочно завершил сегодняшнюю тренировку. Его участие в завтрашнем матче находится под вопросом, поскольку в «Реале» осознают, что дальнейшее усугубление проблемы может привести к более серьезным последствиям.
Отмечается, что в клубе считают, что Мбаппе необходимо не менее 10 дней отдыха, чтобы повысить шансы на его участие в решающих матчах сезона.