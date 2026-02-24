Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Карабах
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
9.50
П2
35.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Интер
0
:
Буде-Глимт
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
4.50
П2
14.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.45
П2
3.85
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.83
П2
3.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.38
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
4
:
Брюгге
1
П1
X
П2

«Когда мяч оказывается у Винисиуса, остается только молиться. Он в три раза быстрее меня». Педри о вингере «Реала»

Полузащитник «Барселоны» Педри оценил скоростные качества Винисиуса Жуниора.

Источник: Спортс"

Педри и Ферран Торрес приняли участие в шоу El Hormiguero на канале Antena 3.

"С каким игроком я не хотел бы вступать в скоростную дуэль? Почти с любым, я немного медленный.

Мбаппе, Винисиус… Да, когда мяч оказывается у Винисиуса Жуниора, остается только молиться. Он бегает в три раза быстрее меня", — сказал 23-летний футболист.

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше