«Когда мяч оказывается у Винисиуса, остается только молиться. Он в три раза быстрее меня». Педри о вингере «Реала»

Педри и Ферран Торрес приняли участие в шоу El Hormiguero на канале Antena 3.
"С каким игроком я не хотел бы вступать в скоростную дуэль? Почти с любым, я немного медленный.
Мбаппе, Винисиус… Да, когда мяч оказывается у Винисиуса Жуниора, остается только молиться. Он бегает в три раза быстрее меня", — сказал 23-летний футболист.
